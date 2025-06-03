Valute / VCIG
VCIG: VCI Global Limited
10.22 USD 0.22 (2.20%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VCIG ha avuto una variazione del 2.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.60 e ad un massimo di 10.43.
Segui le dinamiche di VCI Global Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.60 10.43
Intervallo Annuale
0.28 15.45
- Chiusura Precedente
- 10.00
- Apertura
- 9.86
- Bid
- 10.22
- Ask
- 10.52
- Minimo
- 9.60
- Massimo
- 10.43
- Volume
- 315
- Variazione giornaliera
- 2.20%
- Variazione Mensile
- 1227.27%
- Variazione Semestrale
- 2222.73%
- Variazione Annuale
- 30.36%
20 settembre, sabato