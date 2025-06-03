QuotazioniSezioni
Valute / VCIG
VCIG: VCI Global Limited

10.22 USD 0.22 (2.20%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VCIG ha avuto una variazione del 2.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.60 e ad un massimo di 10.43.

Segui le dinamiche di VCI Global Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
9.60 10.43
Intervallo Annuale
0.28 15.45
Chiusura Precedente
10.00
Apertura
9.86
Bid
10.22
Ask
10.52
Minimo
9.60
Massimo
10.43
Volume
315
Variazione giornaliera
2.20%
Variazione Mensile
1227.27%
Variazione Semestrale
2222.73%
Variazione Annuale
30.36%
20 settembre, sabato