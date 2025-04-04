- Visão do mercado
USMV: iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
A taxa do USMV para hoje mudou para 0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 94.90 e o mais alto foi 95.59.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
USMV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de USMV hoje?
Hoje iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) está avaliado em 95.13. O instrumento é negociado dentro de 94.90 - 95.59, o fechamento de ontem foi 94.84, e o volume de negociação atingiu 4348. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USMV em tempo real.
As ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF está avaliado em 95.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.52% e USD. Monitore os movimentos de USMV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de USMV?
Você pode comprar ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) pelo preço atual 95.13. Ordens geralmente são executadas perto de 95.13 ou 95.43, enquanto 4348 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USMV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de USMV?
Investir em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF envolve considerar a faixa anual 83.99 - 95.59 e o preço atual 95.13. Muitos comparam 0.18% e 3.09% antes de enviar ordens em 95.13 ou 95.43. Estude as mudanças diárias de preço de USMV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF?
O maior preço de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) no último ano foi 95.59. As ações oscilaram bastante dentro de 83.99 - 95.59, e a comparação com 94.84 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF?
O menor preço de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) no ano foi 83.99. A comparação com o preço atual 95.13 e 83.99 - 95.59 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USMV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de USMV?
No passado iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 94.84 e 5.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 94.84
- Open
- 95.03
- Bid
- 95.13
- Ask
- 95.43
- Low
- 94.90
- High
- 95.59
- Volume
- 4.348 K
- Mudança diária
- 0.31%
- Mudança mensal
- 0.18%
- Mudança de 6 meses
- 3.09%
- Mudança anual
- 5.52%