USMV: iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Il tasso di cambio USMV ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 94.66 e ad un massimo di 95.01.
Segui le dinamiche di iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
USMV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni USMV oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF sono prezzate a 94.85. Viene scambiato all'interno di -0.13%, la chiusura di ieri è stata 94.97 e il volume degli scambi ha raggiunto 2983. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USMV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF pagano dividendi?
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF è attualmente valutato a 94.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USMV.
Come acquistare azioni USMV?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF al prezzo attuale di 94.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 94.85 o 95.15, mentre 2983 e 0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USMV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni USMV?
Investire in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF implica considerare l'intervallo annuale 83.99 - 95.31 e il prezzo attuale 94.85. Molti confrontano -0.12% e 2.79% prima di effettuare ordini su 94.85 o 95.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USMV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF nell'ultimo anno è stato 95.31. All'interno di 83.99 - 95.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 94.97 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) nel corso dell'anno è stato 83.99. Confrontandolo con gli attuali 94.85 e 83.99 - 95.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USMV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USMV?
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 94.97 e 5.21%.
- Chiusura Precedente
- 94.97
- Apertura
- 94.83
- Bid
- 94.85
- Ask
- 95.15
- Minimo
- 94.66
- Massimo
- 95.01
- Volume
- 2.983 K
- Variazione giornaliera
- -0.13%
- Variazione Mensile
- -0.12%
- Variazione Semestrale
- 2.79%
- Variazione Annuale
- 5.21%
- Agire
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Agire
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Agire
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%