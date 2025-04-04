クォートセクション
通貨 / USMV
USMV: iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

95.13 USD 0.29 (0.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USMVの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり94.90の安値と95.59の高値で取引されました。

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

USMV株の現在の価格は？

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの株価は本日95.13です。94.90 - 95.59内で取引され、前日の終値は94.84、取引量は4348に達しました。USMVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの現在の価格は95.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.52%やUSDにも注目します。USMVの動きはライブチャートで確認できます。

USMV株を買う方法は？

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの株は現在95.13で購入可能です。注文は通常95.13または95.43付近で行われ、4348や0.11%が市場の動きを示します。USMVの最新情報はライブチャートで確認できます。

USMV株に投資する方法は？

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFへの投資では、年間の値幅83.99 - 95.59と現在の95.13を考慮します。注文は多くの場合95.13や95.43で行われる前に、0.18%や3.09%と比較されます。USMVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの株の最高値は？

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの過去1年の最高値は95.59でした。83.99 - 95.59内で株価は大きく変動し、94.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの株の最低値は？

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF(USMV)の年間最安値は83.99でした。現在の95.13や83.99 - 95.59と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USMVの動きはライブチャートで確認できます。

USMVの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、94.84、5.52%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
94.90 95.59
1年のレンジ
83.99 95.59
以前の終値
94.84
始値
95.03
買値
95.13
買値
95.43
安値
94.90
高値
95.59
出来高
4.348 K
1日の変化
0.31%
1ヶ月の変化
0.18%
6ヶ月の変化
3.09%
1年の変化
5.52%
04 10月, 土曜日