USMV: iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Der Wechselkurs von USMV hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.90 bis zu einem Hoch von 95.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USMV News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von USMV heute?
Die Aktie von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) notiert heute bei 95.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 94.90 - 95.59 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 94.84 und das Handelsvolumen erreichte 4348. Das Live-Chart von USMV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie USMV Dividenden?
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF wird derzeit mit 95.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USMV zu verfolgen.
Wie kaufe ich USMV-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) zum aktuellen Kurs von 95.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 95.13 oder 95.43 platziert, während 4348 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USMV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in USMV-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF müssen die jährliche Spanne 83.99 - 95.59 und der aktuelle Kurs 95.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.18% und 3.09%, bevor sie Orders zu 95.13 oder 95.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USMV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im vergangenen Jahr lag bei 95.59. Innerhalb von 83.99 - 95.59 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 94.84 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Laufe des Jahres betrug 83.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 95.13 und der Spanne 83.99 - 95.59 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USMV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von USMV statt?
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 94.84 und 5.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 94.84
- Eröffnung
- 95.03
- Bid
- 95.13
- Ask
- 95.43
- Tief
- 94.90
- Hoch
- 95.59
- Volumen
- 4.348 K
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- 0.18%
- 6-Monatsänderung
- 3.09%
- Jahresänderung
- 5.52%