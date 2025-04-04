CotizacionesSecciones
USMV: iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

95.13 USD 0.29 (0.31%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de USMV de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 94.90, mientras que el máximo ha alcanzado 95.59.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de USMV hoy?

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) se evalúa hoy en 95.13. El instrumento se negocia dentro de 94.90 - 95.59; el cierre de ayer ha sido 94.84 y el volumen comercial ha alcanzado 4348. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios USMV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF?

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF se evalúa actualmente en 95.13. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.52% y USD. Monitoree los movimientos de USMV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de USMV?

Puede comprar acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) al precio actual de 95.13. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 95.13 o 95.43, mientras que 4348 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de USMV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de USMV?

Invertir en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF implica tener en cuenta el rango anual 83.99 - 95.59 y el precio actual 95.13. Muchos comparan 0.18% y 3.09% antes de colocar órdenes en 95.13 o 95.43. Estudie los cambios diarios de precios de USMV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF?

El precio más alto de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en el último año ha sido 95.59. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 83.99 - 95.59, una comparación con 94.84 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF?

El precio más bajo de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) para el año ha sido 83.99. La comparación con los actuales 95.13 y 83.99 - 95.59 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de USMV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de USMV?

En el pasado, iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 94.84 y 5.52% después de las acciones corporativas.

Rango diario
94.90 95.59
Rango anual
83.99 95.59
Cierres anteriores
94.84
Open
95.03
Bid
95.13
Ask
95.43
Low
94.90
High
95.59
Volumen
4.348 K
Cambio diario
0.31%
Cambio mensual
0.18%
Cambio a 6 meses
3.09%
Cambio anual
5.52%
04 octubre, sábado