USMV: iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
今日USMV汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点94.90和高点95.59进行交易。
关注iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
USMV新闻
常见问题解答
USMV股票今天的价格是多少？
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF股票今天的定价为95.13。它在94.90 - 95.59范围内交易，昨天的收盘价为94.84，交易量达到4348。USMV的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF目前的价值为95.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.52%和USD。实时查看图表以跟踪USMV走势。
如何购买USMV股票？
您可以以95.13的当前价格购买iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF股票。订单通常设置在95.13或95.43附近，而4348和0.11%显示市场活动。立即关注USMV的实时图表更新。
如何投资USMV股票？
投资iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF需要考虑年度范围83.99 - 95.59和当前价格95.13。许多人在以95.13或95.43下订单之前，会比较0.18%和。实时查看USMV价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的最高价格是95.59。在83.99 - 95.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的绩效。
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF（USMV）的最低价格为83.99。将其与当前的95.13和83.99 - 95.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USMV股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.84和5.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 94.84
- 开盘价
- 95.03
- 卖价
- 95.13
- 买价
- 95.43
- 最低价
- 94.90
- 最高价
- 95.59
- 交易量
- 4.348 K
- 日变化
- 0.31%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- 3.09%
- 年变化
- 5.52%