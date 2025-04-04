报价部分
货币 / USMV
USMV: iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

95.13 USD 0.29 (0.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日USMV汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点94.90和高点95.59进行交易。

关注iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

USMV股票今天的价格是多少？

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF股票今天的定价为95.13。它在94.90 - 95.59范围内交易，昨天的收盘价为94.84，交易量达到4348。USMV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF目前的价值为95.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.52%和USD。实时查看图表以跟踪USMV走势。

如何购买USMV股票？

您可以以95.13的当前价格购买iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF股票。订单通常设置在95.13或95.43附近，而4348和0.11%显示市场活动。立即关注USMV的实时图表更新。

如何投资USMV股票？

投资iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF需要考虑年度范围83.99 - 95.59和当前价格95.13。许多人在以95.13或95.43下订单之前，会比较0.18%和。实时查看USMV价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的最高价格是95.59。在83.99 - 95.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的绩效。

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF（USMV）的最低价格为83.99。将其与当前的95.13和83.99 - 95.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USMV股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.84和5.52%中可见。

日范围
94.90 95.59
年范围
83.99 95.59
前一天收盘价
94.84
开盘价
95.03
卖价
95.13
买价
95.43
最低价
94.90
最高价
95.59
交易量
4.348 K
日变化
0.31%
月变化
0.18%
6个月变化
3.09%
年变化
5.52%
04 十月, 星期六