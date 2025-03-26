- Aperçu
USMV: iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Le taux de change de USMV a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.66 et à un maximum de 95.01.
Suivez la dynamique iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
USMV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action USMV aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF est cotée à 94.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.13%, a clôturé hier à 94.97 et son volume d'échange a atteint 2983. Le graphique en temps réel du cours de USMV présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF est actuellement valorisé à 94.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de USMV.
Comment acheter des actions USMV ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF au cours actuel de 94.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 94.85 ou de 95.15, le 2983 et le 0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de USMV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action USMV ?
Investir dans iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 83.99 - 95.31 et le prix actuel 94.85. Beaucoup comparent -0.12% et 2.79% avant de passer des ordres à 94.85 ou 95.15. Consultez le graphique du cours de USMV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF l'année dernière était 95.31. Au cours de 83.99 - 95.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 94.97 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) sur l'année a été 83.99. Sa comparaison avec 94.85 et 83.99 - 95.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de USMV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action USMV a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 94.97 et 5.21% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 94.97
- Ouverture
- 94.83
- Bid
- 94.85
- Ask
- 95.15
- Plus Bas
- 94.66
- Plus Haut
- 95.01
- Volume
- 2.983 K
- Changement quotidien
- -0.13%
- Changement Mensuel
- -0.12%
- Changement à 6 Mois
- 2.79%
- Changement Annuel
- 5.21%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%