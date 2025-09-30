- Visão do mercado
USGOW: U.S. GoldMining Inc - Warrant
A taxa do USGOW para hoje mudou para -18.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.2900 e o mais alto foi 2.0500.
Veja a dinâmica do par de moedas U.S. GoldMining Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de USGOW hoje?
Hoje U.S. GoldMining Inc - Warrant (USGOW) está avaliado em 1.6400. O instrumento é negociado dentro de -18.00%, o fechamento de ontem foi 2.0000, e o volume de negociação atingiu 51. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USGOW em tempo real.
As ações de U.S. GoldMining Inc - Warrant pagam dividendos?
Atualmente U.S. GoldMining Inc - Warrant está avaliado em 1.6400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 115.79% e USD. Monitore os movimentos de USGOW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de USGOW?
Você pode comprar ações de U.S. GoldMining Inc - Warrant (USGOW) pelo preço atual 1.6400. Ordens geralmente são executadas perto de 1.6400 ou 1.6430, enquanto 51 e -20.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USGOW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de USGOW?
Investir em U.S. GoldMining Inc - Warrant envolve considerar a faixa anual 0.4500 - 2.8000 e o preço atual 1.6400. Muitos comparam 89.75% e 45.13% antes de enviar ordens em 1.6400 ou 1.6430. Estude as mudanças diárias de preço de USGOW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações U.S. Goldmining Inc.?
O maior preço de U.S. Goldmining Inc. (USGOW) no último ano foi 2.8000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.4500 - 2.8000, e a comparação com 2.0000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. GoldMining Inc - Warrant no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações U.S. Goldmining Inc.?
O menor preço de U.S. Goldmining Inc. (USGOW) no ano foi 0.4500. A comparação com o preço atual 1.6400 e 0.4500 - 2.8000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USGOW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de USGOW?
No passado U.S. GoldMining Inc - Warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.0000 e 115.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.0000
- Open
- 2.0500
- Bid
- 1.6400
- Ask
- 1.6430
- Low
- 1.2900
- High
- 2.0500
- Volume
- 51
- Mudança diária
- -18.00%
- Mudança mensal
- 89.75%
- Mudança de 6 meses
- 45.13%
- Mudança anual
- 115.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4