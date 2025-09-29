КотировкиРазделы
USGOW: U.S. GoldMining Inc - Warrant

1.6400 USD 0.3600 (18.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USGOW за сегодня изменился на -18.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.2900, а максимальная — 2.0500.

Следите за динамикой U.S. GoldMining Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USGOW сегодня?

U.S. GoldMining Inc - Warrant (USGOW) сегодня оценивается на уровне 1.6400. Инструмент торгуется в пределах -18.00%, вчерашнее закрытие составило 2.0000, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USGOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. GoldMining Inc - Warrant?

U.S. GoldMining Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 1.6400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 115.79% и USD. Отслеживайте движения USGOW на графике в реальном времени.

Как купить акции USGOW?

Вы можете купить акции U.S. GoldMining Inc - Warrant (USGOW) по текущей цене 1.6400. Ордера обычно размещаются около 1.6400 или 1.6430, тогда как 51 и -20.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USGOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USGOW?

Инвестирование в U.S. GoldMining Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.4500 - 2.8000 и текущей цены 1.6400. Многие сравнивают 89.75% и 45.13% перед размещением ордеров на 1.6400 или 1.6430. Изучайте ежедневные изменения цены USGOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции U.S. Goldmining Inc.?

Самая высокая цена U.S. Goldmining Inc. (USGOW) за последний год составила 2.8000. Акции заметно колебались в пределах 0.4500 - 2.8000, сравнение с 2.0000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. GoldMining Inc - Warrant на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции U.S. Goldmining Inc.?

Самая низкая цена U.S. Goldmining Inc. (USGOW) за год составила 0.4500. Сравнение с текущими 1.6400 и 0.4500 - 2.8000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USGOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USGOW?

В прошлом U.S. GoldMining Inc - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.0000 и 115.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.2900 2.0500
Годовой диапазон
0.4500 2.8000
Предыдущее закрытие
2.0000
Open
2.0500
Bid
1.6400
Ask
1.6430
Low
1.2900
High
2.0500
Объем
51
Дневное изменение
-18.00%
Месячное изменение
89.75%
6-месячное изменение
45.13%
Годовое изменение
115.79%
