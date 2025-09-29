- Обзор рынка
USGOW: U.S. GoldMining Inc - Warrant
Курс USGOW за сегодня изменился на -18.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.2900, а максимальная — 2.0500.
Следите за динамикой U.S. GoldMining Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USGOW сегодня?
U.S. GoldMining Inc - Warrant (USGOW) сегодня оценивается на уровне 1.6400. Инструмент торгуется в пределах -18.00%, вчерашнее закрытие составило 2.0000, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USGOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. GoldMining Inc - Warrant?
U.S. GoldMining Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 1.6400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 115.79% и USD. Отслеживайте движения USGOW на графике в реальном времени.
Как купить акции USGOW?
Вы можете купить акции U.S. GoldMining Inc - Warrant (USGOW) по текущей цене 1.6400. Ордера обычно размещаются около 1.6400 или 1.6430, тогда как 51 и -20.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USGOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USGOW?
Инвестирование в U.S. GoldMining Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.4500 - 2.8000 и текущей цены 1.6400. Многие сравнивают 89.75% и 45.13% перед размещением ордеров на 1.6400 или 1.6430. Изучайте ежедневные изменения цены USGOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции U.S. Goldmining Inc.?
Самая высокая цена U.S. Goldmining Inc. (USGOW) за последний год составила 2.8000. Акции заметно колебались в пределах 0.4500 - 2.8000, сравнение с 2.0000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. GoldMining Inc - Warrant на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции U.S. Goldmining Inc.?
Самая низкая цена U.S. Goldmining Inc. (USGOW) за год составила 0.4500. Сравнение с текущими 1.6400 и 0.4500 - 2.8000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USGOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USGOW?
В прошлом U.S. GoldMining Inc - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.0000 и 115.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.0000
- Open
- 2.0500
- Bid
- 1.6400
- Ask
- 1.6430
- Low
- 1.2900
- High
- 2.0500
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -18.00%
- Месячное изменение
- 89.75%
- 6-месячное изменение
- 45.13%
- Годовое изменение
- 115.79%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%