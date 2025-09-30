- Aperçu
USGOW: U.S. GoldMining Inc - Warrant
Le taux de change de USGOW a changé de -18.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.2900 et à un maximum de 2.0500.
Suivez la dynamique U.S. GoldMining Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action USGOW aujourd'hui ?
L'action U.S. GoldMining Inc - Warrant est cotée à 1.6400 aujourd'hui. Elle se négocie dans -18.00%, a clôturé hier à 2.0000 et son volume d'échange a atteint 51. Le graphique en temps réel du cours de USGOW présente ces mises à jour.
L'action U.S. GoldMining Inc - Warrant verse-t-elle des dividendes ?
U.S. GoldMining Inc - Warrant est actuellement valorisé à 1.6400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 115.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de USGOW.
Comment acheter des actions USGOW ?
Vous pouvez acheter des actions U.S. GoldMining Inc - Warrant au cours actuel de 1.6400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.6400 ou de 1.6430, le 51 et le -20.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de USGOW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action USGOW ?
Investir dans U.S. GoldMining Inc - Warrant implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.4500 - 2.8000 et le prix actuel 1.6400. Beaucoup comparent 89.75% et 45.13% avant de passer des ordres à 1.6400 ou 1.6430. Consultez le graphique du cours de USGOW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action U.S. Goldmining Inc. ?
Le cours le plus élevé de U.S. Goldmining Inc. l'année dernière était 2.8000. Au cours de 0.4500 - 2.8000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.0000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de U.S. GoldMining Inc - Warrant sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action U.S. Goldmining Inc. ?
Le cours le plus bas de U.S. Goldmining Inc. (USGOW) sur l'année a été 0.4500. Sa comparaison avec 1.6400 et 0.4500 - 2.8000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de USGOW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action USGOW a-t-elle été divisée ?
U.S. GoldMining Inc - Warrant a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.0000 et 115.79% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.0000
- Ouverture
- 2.0500
- Bid
- 1.6400
- Ask
- 1.6430
- Plus Bas
- 1.2900
- Plus Haut
- 2.0500
- Volume
- 51
- Changement quotidien
- -18.00%
- Changement Mensuel
- 89.75%
- Changement à 6 Mois
- 45.13%
- Changement Annuel
- 115.79%
