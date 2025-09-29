- 概要
USGOW: U.S. GoldMining Inc - Warrant
USGOWの今日の為替レートは、-18.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.2900の安値と2.0500の高値で取引されました。
U.S. GoldMining Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
USGOW株の現在の価格は？
U.S. GoldMining Inc - Warrantの株価は本日1.6400です。-18.00%内で取引され、前日の終値は2.0000、取引量は51に達しました。USGOWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
U.S. GoldMining Inc - Warrantの株は配当を出しますか？
U.S. GoldMining Inc - Warrantの現在の価格は1.6400です。配当方針は会社によりますが、投資家は115.79%やUSDにも注目します。USGOWの動きはライブチャートで確認できます。
USGOW株を買う方法は？
U.S. GoldMining Inc - Warrantの株は現在1.6400で購入可能です。注文は通常1.6400または1.6430付近で行われ、51や-20.00%が市場の動きを示します。USGOWの最新情報はライブチャートで確認できます。
USGOW株に投資する方法は？
U.S. GoldMining Inc - Warrantへの投資では、年間の値幅0.4500 - 2.8000と現在の1.6400を考慮します。注文は多くの場合1.6400や1.6430で行われる前に、89.75%や45.13%と比較されます。USGOWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
U.S. Goldmining Inc.の株の最高値は？
U.S. Goldmining Inc.の過去1年の最高値は2.8000でした。0.4500 - 2.8000内で株価は大きく変動し、2.0000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。U.S. GoldMining Inc - Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
U.S. Goldmining Inc.の株の最低値は？
U.S. Goldmining Inc.(USGOW)の年間最安値は0.4500でした。現在の1.6400や0.4500 - 2.8000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USGOWの動きはライブチャートで確認できます。
USGOWの株式分割はいつ行われましたか？
U.S. GoldMining Inc - Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.0000、115.79%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.0000
- 始値
- 2.0500
- 買値
- 1.6400
- 買値
- 1.6430
- 安値
- 1.2900
- 高値
- 2.0500
- 出来高
- 51
- 1日の変化
- -18.00%
- 1ヶ月の変化
- 89.75%
- 6ヶ月の変化
- 45.13%
- 1年の変化
- 115.79%
