クォートセクション
通貨 / USGOW
株に戻る

USGOW: U.S. GoldMining Inc - Warrant

1.6400 USD 0.3600 (18.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USGOWの今日の為替レートは、-18.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.2900の安値と2.0500の高値で取引されました。

U.S. GoldMining Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

USGOW株の現在の価格は？

U.S. GoldMining Inc - Warrantの株価は本日1.6400です。-18.00%内で取引され、前日の終値は2.0000、取引量は51に達しました。USGOWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

U.S. GoldMining Inc - Warrantの株は配当を出しますか？

U.S. GoldMining Inc - Warrantの現在の価格は1.6400です。配当方針は会社によりますが、投資家は115.79%やUSDにも注目します。USGOWの動きはライブチャートで確認できます。

USGOW株を買う方法は？

U.S. GoldMining Inc - Warrantの株は現在1.6400で購入可能です。注文は通常1.6400または1.6430付近で行われ、51や-20.00%が市場の動きを示します。USGOWの最新情報はライブチャートで確認できます。

USGOW株に投資する方法は？

U.S. GoldMining Inc - Warrantへの投資では、年間の値幅0.4500 - 2.8000と現在の1.6400を考慮します。注文は多くの場合1.6400や1.6430で行われる前に、89.75%や45.13%と比較されます。USGOWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

U.S. Goldmining Inc.の株の最高値は？

U.S. Goldmining Inc.の過去1年の最高値は2.8000でした。0.4500 - 2.8000内で株価は大きく変動し、2.0000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。U.S. GoldMining Inc - Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

U.S. Goldmining Inc.の株の最低値は？

U.S. Goldmining Inc.(USGOW)の年間最安値は0.4500でした。現在の1.6400や0.4500 - 2.8000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USGOWの動きはライブチャートで確認できます。

USGOWの株式分割はいつ行われましたか？

U.S. GoldMining Inc - Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.0000、115.79%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
1.2900 2.0500
1年のレンジ
0.4500 2.8000
以前の終値
2.0000
始値
2.0500
買値
1.6400
買値
1.6430
安値
1.2900
高値
2.0500
出来高
51
1日の変化
-18.00%
1ヶ月の変化
89.75%
6ヶ月の変化
45.13%
1年の変化
115.79%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待