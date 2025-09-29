报价部分
USGOW: U.S. GoldMining Inc - Warrant

1.6400 USD 0.3600 (18.00%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日USGOW汇率已更改-18.00%。当日，交易品种以低点1.2900和高点2.0500进行交易。

关注U.S. GoldMining Inc - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

USGOW股票今天的价格是多少？

U.S. GoldMining Inc - Warrant股票今天的定价为1.6400。它在-18.00%范围内交易，昨天的收盘价为2.0000，交易量达到51。USGOW的实时价格图表显示了这些更新。

U.S. GoldMining Inc - Warrant股票是否支付股息？

U.S. GoldMining Inc - Warrant目前的价值为1.6400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注115.79%和USD。实时查看图表以跟踪USGOW走势。

如何购买USGOW股票？

您可以以1.6400的当前价格购买U.S. GoldMining Inc - Warrant股票。订单通常设置在1.6400或1.6430附近，而51和-20.00%显示市场活动。立即关注USGOW的实时图表更新。

如何投资USGOW股票？

投资U.S. GoldMining Inc - Warrant需要考虑年度范围0.4500 - 2.8000和当前价格1.6400。许多人在以1.6400或1.6430下订单之前，会比较89.75%和。实时查看USGOW价格图表，了解每日变化。

U.S. Goldmining Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，U.S. Goldmining Inc.的最高价格是2.8000。在0.4500 - 2.8000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪U.S. GoldMining Inc - Warrant的绩效。

U.S. Goldmining Inc.股票的最低价格是多少？

U.S. Goldmining Inc.（USGOW）的最低价格为0.4500。将其与当前的1.6400和0.4500 - 2.8000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USGOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USGOW股票是什么时候拆分的？

U.S. GoldMining Inc - Warrant历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.0000和115.79%中可见。

日范围
1.2900 2.0500
年范围
0.4500 2.8000
前一天收盘价
2.0000
开盘价
2.0500
卖价
1.6400
买价
1.6430
最低价
1.2900
最高价
2.0500
交易量
51
日变化
-18.00%
月变化
89.75%
6个月变化
45.13%
年变化
115.79%
