- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
USGOW: U.S. GoldMining Inc - Warrant
Il tasso di cambio USGOW ha avuto una variazione del -18.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.2900 e ad un massimo di 2.0500.
Segui le dinamiche di U.S. GoldMining Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni USGOW oggi?
Oggi le azioni U.S. GoldMining Inc - Warrant sono prezzate a 1.6400. Viene scambiato all'interno di -18.00%, la chiusura di ieri è stata 2.0000 e il volume degli scambi ha raggiunto 51. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USGOW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni U.S. GoldMining Inc - Warrant pagano dividendi?
U.S. GoldMining Inc - Warrant è attualmente valutato a 1.6400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 115.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USGOW.
Come acquistare azioni USGOW?
Puoi acquistare azioni U.S. GoldMining Inc - Warrant al prezzo attuale di 1.6400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.6400 o 1.6430, mentre 51 e -20.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USGOW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni USGOW?
Investire in U.S. GoldMining Inc - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.4500 - 2.8000 e il prezzo attuale 1.6400. Molti confrontano 89.75% e 45.13% prima di effettuare ordini su 1.6400 o 1.6430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USGOW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni U.S. Goldmining Inc.?
Il prezzo massimo di U.S. Goldmining Inc. nell'ultimo anno è stato 2.8000. All'interno di 0.4500 - 2.8000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.0000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. GoldMining Inc - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni U.S. Goldmining Inc.?
Il prezzo più basso di U.S. Goldmining Inc. (USGOW) nel corso dell'anno è stato 0.4500. Confrontandolo con gli attuali 1.6400 e 0.4500 - 2.8000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USGOW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USGOW?
U.S. GoldMining Inc - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.0000 e 115.79%.
- Chiusura Precedente
- 2.0000
- Apertura
- 2.0500
- Bid
- 1.6400
- Ask
- 1.6430
- Minimo
- 1.2900
- Massimo
- 2.0500
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- -18.00%
- Variazione Mensile
- 89.75%
- Variazione Semestrale
- 45.13%
- Variazione Annuale
- 115.79%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4