USGOW: U.S. GoldMining Inc - Warrant

1.6400 USD 0.3600 (18.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USGOW ha avuto una variazione del -18.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.2900 e ad un massimo di 2.0500.

Segui le dinamiche di U.S. GoldMining Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni USGOW oggi?

Oggi le azioni U.S. GoldMining Inc - Warrant sono prezzate a 1.6400. Viene scambiato all'interno di -18.00%, la chiusura di ieri è stata 2.0000 e il volume degli scambi ha raggiunto 51. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USGOW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni U.S. GoldMining Inc - Warrant pagano dividendi?

U.S. GoldMining Inc - Warrant è attualmente valutato a 1.6400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 115.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USGOW.

Come acquistare azioni USGOW?

Puoi acquistare azioni U.S. GoldMining Inc - Warrant al prezzo attuale di 1.6400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.6400 o 1.6430, mentre 51 e -20.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USGOW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni USGOW?

Investire in U.S. GoldMining Inc - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.4500 - 2.8000 e il prezzo attuale 1.6400. Molti confrontano 89.75% e 45.13% prima di effettuare ordini su 1.6400 o 1.6430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USGOW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni U.S. Goldmining Inc.?

Il prezzo massimo di U.S. Goldmining Inc. nell'ultimo anno è stato 2.8000. All'interno di 0.4500 - 2.8000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.0000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. GoldMining Inc - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni U.S. Goldmining Inc.?

Il prezzo più basso di U.S. Goldmining Inc. (USGOW) nel corso dell'anno è stato 0.4500. Confrontandolo con gli attuali 1.6400 e 0.4500 - 2.8000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USGOW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USGOW?

U.S. GoldMining Inc - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.0000 e 115.79%.

Intervallo Giornaliero
1.2900 2.0500
Intervallo Annuale
0.4500 2.8000
Chiusura Precedente
2.0000
Apertura
2.0500
Bid
1.6400
Ask
1.6430
Minimo
1.2900
Massimo
2.0500
Volume
51
Variazione giornaliera
-18.00%
Variazione Mensile
89.75%
Variazione Semestrale
45.13%
Variazione Annuale
115.79%
