USGOW: U.S. GoldMining Inc - Warrant
Der Wechselkurs von USGOW hat sich für heute um -18.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.2900 bis zu einem Hoch von 2.0500 gehandelt.
Verfolgen Sie die U.S. GoldMining Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von USGOW heute?
Die Aktie von U.S. GoldMining Inc - Warrant (USGOW) notiert heute bei 1.6400. Sie wird innerhalb einer Spanne von -18.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.0000 und das Handelsvolumen erreichte 51. Das Live-Chart von USGOW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie USGOW Dividenden?
U.S. GoldMining Inc - Warrant wird derzeit mit 1.6400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 115.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USGOW zu verfolgen.
Wie kaufe ich USGOW-Aktien?
Sie können Aktien von U.S. GoldMining Inc - Warrant (USGOW) zum aktuellen Kurs von 1.6400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.6400 oder 1.6430 platziert, während 51 und -20.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USGOW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in USGOW-Aktien?
Bei einer Investition in U.S. GoldMining Inc - Warrant müssen die jährliche Spanne 0.4500 - 2.8000 und der aktuelle Kurs 1.6400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 89.75% und 45.13%, bevor sie Orders zu 1.6400 oder 1.6430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USGOW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von U.S. Goldmining Inc.?
Der höchste Kurs von U.S. Goldmining Inc. (USGOW) im vergangenen Jahr lag bei 2.8000. Innerhalb von 0.4500 - 2.8000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.0000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. GoldMining Inc - Warrant mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von U.S. Goldmining Inc.?
Der niedrigste Kurs von U.S. Goldmining Inc. (USGOW) im Laufe des Jahres betrug 0.4500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.6400 und der Spanne 0.4500 - 2.8000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USGOW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von USGOW statt?
U.S. GoldMining Inc - Warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.0000 und 115.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.0000
- Eröffnung
- 2.0500
- Bid
- 1.6400
- Ask
- 1.6430
- Tief
- 1.2900
- Hoch
- 2.0500
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- -18.00%
- Monatsänderung
- 89.75%
- 6-Monatsänderung
- 45.13%
- Jahresänderung
- 115.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4