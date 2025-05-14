Moedas / USEG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
USEG: U.S. Energy Corp
1.18 USD 0.02 (1.72%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do USEG para hoje mudou para 1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.16 e o mais alto foi 1.20.
Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Energy Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USEG Notícias
- CEO da US Energy compra ações no valor de US$ 4.560
- US energy CEO Smith buys $4560 in shares
- US energy CEO Smith buys $2.3k in company stock
- US Energy earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- U.S. Energy: Inching Closer To Helium Production (NASDAQ:USEG)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,250 in common stock
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires shares worth $3,250
- US energy corp CEO Ryan Smith buys $2,620 in common stock
- US energy corp CEO buys $2,975 in stock
- US Energy Corp Appoints Director, Ratifies Auditor
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,270 in stock
Faixa diária
1.16 1.20
Faixa anual
0.98 6.40
- Fechamento anterior
- 1.16
- Open
- 1.16
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Low
- 1.16
- High
- 1.20
- Volume
- 179
- Mudança diária
- 1.72%
- Mudança mensal
- -0.84%
- Mudança de 6 meses
- -4.84%
- Mudança anual
- 1.72%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh