USEG: U.S. Energy Corp
1.16 USD 0.04 (3.33%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de USEG de hoy ha cambiado un -3.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.16, mientras que el máximo ha alcanzado 1.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas U.S. Energy Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
USEG News
- CEO de US Energy compra acciones por $4560
- Director ejecutivo de US Energy compra acciones por 4.560 dólares
- US energy CEO Smith buys $4560 in shares
- US energy CEO Smith buys $2.3k in company stock
- US Energy earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- U.S. Energy: Inching Closer To Helium Production (NASDAQ:USEG)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,250 in common stock
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires shares worth $3,250
- US energy corp CEO Ryan Smith buys $2,620 in common stock
- US energy corp CEO buys $2,975 in stock
- US Energy Corp Appoints Director, Ratifies Auditor
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,270 in stock
Rango diario
1.16 1.21
Rango anual
0.98 6.40
- Cierres anteriores
- 1.20
- Open
- 1.21
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Low
- 1.16
- High
- 1.21
- Volumen
- 157
- Cambio diario
- -3.33%
- Cambio mensual
- -2.52%
- Cambio a 6 meses
- -6.45%
- Cambio anual
- 0.00%
