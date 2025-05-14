Devises / USEG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
USEG: U.S. Energy Corp
1.16 USD 0.02 (1.69%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de USEG a changé de -1.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.16 et à un maximum de 1.20.
Suivez la dynamique U.S. Energy Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USEG Nouvelles
- Le PDG d’US Energy achète des actions pour 4560€
- US energy CEO Smith buys $4560 in shares
- US energy CEO Smith buys $2.3k in company stock
- US Energy earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- U.S. Energy: Inching Closer To Helium Production (NASDAQ:USEG)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,250 in common stock
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires shares worth $3,250
- US energy corp CEO Ryan Smith buys $2,620 in common stock
- US energy corp CEO buys $2,975 in stock
- US Energy Corp Appoints Director, Ratifies Auditor
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,270 in stock
Range quotidien
1.16 1.20
Range Annuel
0.98 6.40
- Clôture Précédente
- 1.18
- Ouverture
- 1.17
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Plus Bas
- 1.16
- Plus Haut
- 1.20
- Volume
- 259
- Changement quotidien
- -1.69%
- Changement Mensuel
- -2.52%
- Changement à 6 Mois
- -6.45%
- Changement Annuel
- 0.00%
20 septembre, samedi