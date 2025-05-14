Währungen / USEG
USEG: U.S. Energy Corp
1.17 USD 0.01 (0.85%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USEG hat sich für heute um -0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.16 bis zu einem Hoch von 1.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die U.S. Energy Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USEG News
- US energy CEO Smith buys $4560 in shares
- US energy CEO Smith buys $2.3k in company stock
- US Energy earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- U.S. Energy: Inching Closer To Helium Production (NASDAQ:USEG)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,250 in common stock
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires shares worth $3,250
- US energy corp CEO Ryan Smith buys $2,620 in common stock
- US energy corp CEO buys $2,975 in stock
- US Energy Corp Appoints Director, Ratifies Auditor
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,270 in stock
Tagesspanne
1.16 1.20
Jahresspanne
0.98 6.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.18
- Eröffnung
- 1.17
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Tief
- 1.16
- Hoch
- 1.20
- Volumen
- 173
- Tagesänderung
- -0.85%
- Monatsänderung
- -1.68%
- 6-Monatsänderung
- -5.65%
- Jahresänderung
- 0.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K