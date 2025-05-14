Валюты / USEG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
USEG: U.S. Energy Corp
1.20 USD 0.04 (3.45%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USEG за сегодня изменился на 3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.17, а максимальная — 1.22.
Следите за динамикой U.S. Energy Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USEG
- Глава US Energy приобрел акции компании на $4560
- US energy CEO Smith buys $4560 in shares
- US energy CEO Smith buys $2.3k in company stock
- US Energy earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- U.S. Energy: Inching Closer To Helium Production (NASDAQ:USEG)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,250 in common stock
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires shares worth $3,250
- US energy corp CEO Ryan Smith buys $2,620 in common stock
- US energy corp CEO buys $2,975 in stock
- US Energy Corp Appoints Director, Ratifies Auditor
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,270 in stock
Дневной диапазон
1.17 1.22
Годовой диапазон
0.98 6.40
- Предыдущее закрытие
- 1.16
- Open
- 1.17
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Low
- 1.17
- High
- 1.22
- Объем
- 279
- Дневное изменение
- 3.45%
- Месячное изменение
- 0.84%
- 6-месячное изменение
- -3.23%
- Годовое изменение
- 3.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.