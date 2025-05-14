통화 / USEG
USEG: U.S. Energy Corp
1.16 USD 0.02 (1.69%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
USEG 환율이 오늘 -1.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.16이고 고가는 1.20이었습니다.
U.S. Energy Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
USEG News
- US 에너지 CEO 스미스, 4560달러 상당 자사주 매입
- US energy CEO Smith buys $4560 in shares
- US energy CEO Smith buys $2.3k in company stock
- US Energy earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- U.S. Energy: Inching Closer To Helium Production (NASDAQ:USEG)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,250 in common stock
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires shares worth $3,250
- US energy corp CEO Ryan Smith buys $2,620 in common stock
- US energy corp CEO buys $2,975 in stock
- US Energy Corp Appoints Director, Ratifies Auditor
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,270 in stock
일일 변동 비율
1.16 1.20
년간 변동
0.98 6.40
- 이전 종가
- 1.18
- 시가
- 1.17
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- 저가
- 1.16
- 고가
- 1.20
- 볼륨
- 259
- 일일 변동
- -1.69%
- 월 변동
- -2.52%
- 6개월 변동
- -6.45%
- 년간 변동율
- 0.00%
20 9월, 토요일