USEG: U.S. Energy Corp
1.18 USD 0.02 (1.72%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
USEGの今日の為替レートは、1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり1.16の安値と1.20の高値で取引されました。
U.S. Energy Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USEG News
- 米エネルギー企業CEOのスミス氏、4560ドル相当の株式を購入
- US energy CEO Smith buys $4560 in shares
- US energy CEO Smith buys $2.3k in company stock
- US Energy earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- U.S. Energy: Inching Closer To Helium Production (NASDAQ:USEG)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,250 in common stock
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires shares worth $3,250
- US energy corp CEO Ryan Smith buys $2,620 in common stock
- US energy corp CEO buys $2,975 in stock
- US Energy Corp Appoints Director, Ratifies Auditor
- US energy corp CEO Ryan Smith acquires $3,270 in stock
1日のレンジ
1.16 1.20
1年のレンジ
0.98 6.40
- 以前の終値
- 1.16
- 始値
- 1.16
- 買値
- 1.18
- 買値
- 1.48
- 安値
- 1.16
- 高値
- 1.20
- 出来高
- 179
- 1日の変化
- 1.72%
- 1ヶ月の変化
- -0.84%
- 6ヶ月の変化
- -4.84%
- 1年の変化
- 1.72%
