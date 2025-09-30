- Visão do mercado
USBC: USBC, Inc.
A taxa do USBC para hoje mudou para 15.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.2061 e o mais alto foi 1.3700.
Veja a dinâmica do par de moedas USBC, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de USBC hoje?
Hoje USBC, Inc. (USBC) está avaliado em 1.3550. O instrumento é negociado dentro de 15.82%, o fechamento de ontem foi 1.1699, e o volume de negociação atingiu 708. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USBC em tempo real.
As ações de USBC, Inc. pagam dividendos?
Atualmente USBC, Inc. está avaliado em 1.3550. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -38.69% e USD. Monitore os movimentos de USBC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de USBC?
Você pode comprar ações de USBC, Inc. (USBC) pelo preço atual 1.3550. Ordens geralmente são executadas perto de 1.3550 ou 1.3580, enquanto 708 e 10.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USBC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de USBC?
Investir em USBC, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.6722 - 2.2100 e o preço atual 1.3550. Muitos comparam 26.83% e -38.69% antes de enviar ordens em 1.3550 ou 1.3580. Estude as mudanças diárias de preço de USBC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações USBC, Inc.?
O maior preço de USBC, Inc. (USBC) no último ano foi 2.2100. As ações oscilaram bastante dentro de 0.6722 - 2.2100, e a comparação com 1.1699 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de USBC, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações USBC, Inc.?
O menor preço de USBC, Inc. (USBC) no ano foi 0.6722. A comparação com o preço atual 1.3550 e 0.6722 - 2.2100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USBC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de USBC?
No passado USBC, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.1699 e -38.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.1699
- Open
- 1.2300
- Bid
- 1.3550
- Ask
- 1.3580
- Low
- 1.2061
- High
- 1.3700
- Volume
- 708
- Mudança diária
- 15.82%
- Mudança mensal
- 26.83%
- Mudança de 6 meses
- -38.69%
- Mudança anual
- -38.69%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4