USBC: USBC, Inc.
Der Wechselkurs von USBC hat sich für heute um 15.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.2061 bis zu einem Hoch von 1.3700 gehandelt.
Verfolgen Sie die USBC, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von USBC heute?
Die Aktie von USBC, Inc. (USBC) notiert heute bei 1.3550. Sie wird innerhalb einer Spanne von 15.82% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.1699 und das Handelsvolumen erreichte 708. Das Live-Chart von USBC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie USBC Dividenden?
USBC, Inc. wird derzeit mit 1.3550 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -38.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USBC zu verfolgen.
Wie kaufe ich USBC-Aktien?
Sie können Aktien von USBC, Inc. (USBC) zum aktuellen Kurs von 1.3550 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.3550 oder 1.3580 platziert, während 708 und 10.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USBC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in USBC-Aktien?
Bei einer Investition in USBC, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.6722 - 2.2100 und der aktuelle Kurs 1.3550 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 26.83% und -38.69%, bevor sie Orders zu 1.3550 oder 1.3580 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USBC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von USBC, Inc.?
Der höchste Kurs von USBC, Inc. (USBC) im vergangenen Jahr lag bei 2.2100. Innerhalb von 0.6722 - 2.2100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.1699 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von USBC, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von USBC, Inc.?
Der niedrigste Kurs von USBC, Inc. (USBC) im Laufe des Jahres betrug 0.6722. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.3550 und der Spanne 0.6722 - 2.2100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USBC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von USBC statt?
USBC, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.1699 und -38.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.1699
- Eröffnung
- 1.2300
- Bid
- 1.3550
- Ask
- 1.3580
- Tief
- 1.2061
- Hoch
- 1.3700
- Volumen
- 708
- Tagesänderung
- 15.82%
- Monatsänderung
- 26.83%
- 6-Monatsänderung
- -38.69%
- Jahresänderung
- -38.69%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4