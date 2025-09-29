报价部分
货币 / USBC
回到股票

USBC: USBC, Inc.

1.3550 USD 0.1851 (15.82%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日USBC汇率已更改15.82%。当日，交易品种以低点1.2061和高点1.3700进行交易。

关注USBC, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USBC股票今天的价格是多少？

USBC, Inc.股票今天的定价为1.3550。它在15.82%范围内交易，昨天的收盘价为1.1699，交易量达到708。USBC的实时价格图表显示了这些更新。

USBC, Inc.股票是否支付股息？

USBC, Inc.目前的价值为1.3550。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.69%和USD。实时查看图表以跟踪USBC走势。

如何购买USBC股票？

您可以以1.3550的当前价格购买USBC, Inc.股票。订单通常设置在1.3550或1.3580附近，而708和10.16%显示市场活动。立即关注USBC的实时图表更新。

如何投资USBC股票？

投资USBC, Inc.需要考虑年度范围0.6722 - 2.2100和当前价格1.3550。许多人在以1.3550或1.3580下订单之前，会比较26.83%和。实时查看USBC价格图表，了解每日变化。

USBC, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，USBC, Inc.的最高价格是2.2100。在0.6722 - 2.2100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪USBC, Inc.的绩效。

USBC, Inc.股票的最低价格是多少？

USBC, Inc.（USBC）的最低价格为0.6722。将其与当前的1.3550和0.6722 - 2.2100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USBC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USBC股票是什么时候拆分的？

USBC, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.1699和-38.69%中可见。

日范围
1.2061 1.3700
年范围
0.6722 2.2100
前一天收盘价
1.1699
开盘价
1.2300
卖价
1.3550
买价
1.3580
最低价
1.2061
最高价
1.3700
交易量
708
日变化
15.82%
月变化
26.83%
6个月变化
-38.69%
年变化
-38.69%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值