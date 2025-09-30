- Aperçu
USBC: USBC, Inc.
Le taux de change de USBC a changé de 15.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.2061 et à un maximum de 1.3700.
Suivez la dynamique USBC, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action USBC aujourd'hui ?
L'action USBC, Inc. est cotée à 1.3550 aujourd'hui. Elle se négocie dans 15.82%, a clôturé hier à 1.1699 et son volume d'échange a atteint 708. Le graphique en temps réel du cours de USBC présente ces mises à jour.
L'action USBC, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
USBC, Inc. est actuellement valorisé à 1.3550. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -38.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de USBC.
Comment acheter des actions USBC ?
Vous pouvez acheter des actions USBC, Inc. au cours actuel de 1.3550. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.3550 ou de 1.3580, le 708 et le 10.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de USBC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action USBC ?
Investir dans USBC, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.6722 - 2.2100 et le prix actuel 1.3550. Beaucoup comparent 26.83% et -38.69% avant de passer des ordres à 1.3550 ou 1.3580. Consultez le graphique du cours de USBC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action USBC, Inc. ?
Le cours le plus élevé de USBC, Inc. l'année dernière était 2.2100. Au cours de 0.6722 - 2.2100, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.1699 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de USBC, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action USBC, Inc. ?
Le cours le plus bas de USBC, Inc. (USBC) sur l'année a été 0.6722. Sa comparaison avec 1.3550 et 0.6722 - 2.2100 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de USBC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action USBC a-t-elle été divisée ?
USBC, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.1699 et -38.69% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.1699
- Ouverture
- 1.2300
- Bid
- 1.3550
- Ask
- 1.3580
- Plus Bas
- 1.2061
- Plus Haut
- 1.3700
- Volume
- 708
- Changement quotidien
- 15.82%
- Changement Mensuel
- 26.83%
- Changement à 6 Mois
- -38.69%
- Changement Annuel
- -38.69%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4