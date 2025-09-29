クォートセクション
通貨 / USBC
USBC: USBC, Inc.

1.3550 USD 0.1851 (15.82%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USBCの今日の為替レートは、15.82%変化しました。日中、通貨は1あたり1.2061の安値と1.3700の高値で取引されました。

USBC, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

USBC株の現在の価格は？

USBC, Inc.の株価は本日1.3550です。15.82%内で取引され、前日の終値は1.1699、取引量は708に達しました。USBCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

USBC, Inc.の株は配当を出しますか？

USBC, Inc.の現在の価格は1.3550です。配当方針は会社によりますが、投資家は-38.69%やUSDにも注目します。USBCの動きはライブチャートで確認できます。

USBC株を買う方法は？

USBC, Inc.の株は現在1.3550で購入可能です。注文は通常1.3550または1.3580付近で行われ、708や10.16%が市場の動きを示します。USBCの最新情報はライブチャートで確認できます。

USBC株に投資する方法は？

USBC, Inc.への投資では、年間の値幅0.6722 - 2.2100と現在の1.3550を考慮します。注文は多くの場合1.3550や1.3580で行われる前に、26.83%や-38.69%と比較されます。USBCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

USBC, Inc.の株の最高値は？

USBC, Inc.の過去1年の最高値は2.2100でした。0.6722 - 2.2100内で株価は大きく変動し、1.1699と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。USBC, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

USBC, Inc.の株の最低値は？

USBC, Inc.(USBC)の年間最安値は0.6722でした。現在の1.3550や0.6722 - 2.2100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USBCの動きはライブチャートで確認できます。

USBCの株式分割はいつ行われましたか？

USBC, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.1699、-38.69%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
1.2061 1.3700
1年のレンジ
0.6722 2.2100
以前の終値
1.1699
始値
1.2300
買値
1.3550
買値
1.3580
安値
1.2061
高値
1.3700
出来高
708
1日の変化
15.82%
1ヶ月の変化
26.83%
6ヶ月の変化
-38.69%
1年の変化
-38.69%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待