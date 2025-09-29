КотировкиРазделы
USBC: USBC, Inc.

1.3266 USD 0.1567 (13.39%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USBC за сегодня изменился на 13.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.2061, а максимальная — 1.3497.

Следите за динамикой USBC, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USBC сегодня?

USBC, Inc. (USBC) сегодня оценивается на уровне 1.3266. Инструмент торгуется в пределах 13.39%, вчерашнее закрытие составило 1.1699, а торговый объем достиг 558. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USBC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям USBC, Inc.?

USBC, Inc. в настоящее время оценивается в 1.3266. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.97% и USD. Отслеживайте движения USBC на графике в реальном времени.

Как купить акции USBC?

Вы можете купить акции USBC, Inc. (USBC) по текущей цене 1.3266. Ордера обычно размещаются около 1.3266 или 1.3296, тогда как 558 и 7.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USBC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USBC?

Инвестирование в USBC, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.6722 - 2.2100 и текущей цены 1.3266. Многие сравнивают 24.17% и -39.97% перед размещением ордеров на 1.3266 или 1.3296. Изучайте ежедневные изменения цены USBC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции USBC, Inc.?

Самая высокая цена USBC, Inc. (USBC) за последний год составила 2.2100. Акции заметно колебались в пределах 0.6722 - 2.2100, сравнение с 1.1699 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику USBC, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции USBC, Inc.?

Самая низкая цена USBC, Inc. (USBC) за год составила 0.6722. Сравнение с текущими 1.3266 и 0.6722 - 2.2100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USBC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USBC?

В прошлом USBC, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.1699 и -39.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.2061 1.3497
Годовой диапазон
0.6722 2.2100
Предыдущее закрытие
1.1699
Open
1.2300
Bid
1.3266
Ask
1.3296
Low
1.2061
High
1.3497
Объем
558
Дневное изменение
13.39%
Месячное изменение
24.17%
6-месячное изменение
-39.97%
Годовое изменение
-39.97%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.