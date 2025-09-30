QuotazioniSezioni
Valute / USBC
Tornare a Azioni

USBC: USBC, Inc.

1.3550 USD 0.1851 (15.82%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USBC ha avuto una variazione del 15.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.2061 e ad un massimo di 1.3700.

Segui le dinamiche di USBC, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni USBC oggi?

Oggi le azioni USBC, Inc. sono prezzate a 1.3550. Viene scambiato all'interno di 15.82%, la chiusura di ieri è stata 1.1699 e il volume degli scambi ha raggiunto 708. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USBC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni USBC, Inc. pagano dividendi?

USBC, Inc. è attualmente valutato a 1.3550. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -38.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USBC.

Come acquistare azioni USBC?

Puoi acquistare azioni USBC, Inc. al prezzo attuale di 1.3550. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.3550 o 1.3580, mentre 708 e 10.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USBC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni USBC?

Investire in USBC, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.6722 - 2.2100 e il prezzo attuale 1.3550. Molti confrontano 26.83% e -38.69% prima di effettuare ordini su 1.3550 o 1.3580. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USBC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni USBC, Inc.?

Il prezzo massimo di USBC, Inc. nell'ultimo anno è stato 2.2100. All'interno di 0.6722 - 2.2100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.1699 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di USBC, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni USBC, Inc.?

Il prezzo più basso di USBC, Inc. (USBC) nel corso dell'anno è stato 0.6722. Confrontandolo con gli attuali 1.3550 e 0.6722 - 2.2100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USBC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USBC?

USBC, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.1699 e -38.69%.

Intervallo Giornaliero
1.2061 1.3700
Intervallo Annuale
0.6722 2.2100
Chiusura Precedente
1.1699
Apertura
1.2300
Bid
1.3550
Ask
1.3580
Minimo
1.2061
Massimo
1.3700
Volume
708
Variazione giornaliera
15.82%
Variazione Mensile
26.83%
Variazione Semestrale
-38.69%
Variazione Annuale
-38.69%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4