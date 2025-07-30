Moedas / UNM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UNM: Unum Group
75.74 USD 0.65 (0.87%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UNM para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.94 e o mais alto foi 75.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Unum Group. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNM Notícias
- Unum Group: Compounding Through Capital Allocation (NYSE:UNM)
- Unum: Closed Block Fears Create Opportunity (NYSE:UNM)
- Unum Group at Barclays Conference: Strategic Growth and Challenges
- Oscar Health Stock Sees Healthy RS Rating Upgrade
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Unum (UNM) Down 2.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Are Strategic Contracts and Partnerships Centene's Growth Engine?
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- GL Outperforms Industry, Trades Above 50-Day SMA: What's Next?
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- Unum to Benefit From Growing Premium Amid Rising Expenses
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- SCHD ETF News, 8/8/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- Unum Q2 Revenue Rises 4%
- SCHD ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Prudential Financial Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- SCHD ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- Why Unum Stock Tumbled by 12% Today
- Unum Group (UNM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Unum Group Q2 Earnings Miss, Revenues Top, Premiums Rise Y/Y
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Unum Group Q2 2025 slides reveal declining profits despite premium growth
Faixa diária
74.94 75.82
Faixa anual
58.37 84.12
- Fechamento anterior
- 75.09
- Open
- 75.00
- Bid
- 75.74
- Ask
- 76.04
- Low
- 74.94
- High
- 75.82
- Volume
- 136
- Mudança diária
- 0.87%
- Mudança mensal
- 8.95%
- Mudança de 6 meses
- -6.76%
- Mudança anual
- 27.87%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh