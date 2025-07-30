통화 / UNM
UNM: Unum Group
76.20 USD 0.06 (0.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UNM 환율이 오늘 -0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 75.30이고 고가는 77.00이었습니다.
Unum Group 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
UNM News
일일 변동 비율
75.30 77.00
년간 변동
58.37 84.12
- 이전 종가
- 76.26
- 시가
- 76.65
- Bid
- 76.20
- Ask
- 76.50
- 저가
- 75.30
- 고가
- 77.00
- 볼륨
- 2.354 K
- 일일 변동
- -0.08%
- 월 변동
- 9.61%
- 6개월 변동
- -6.19%
- 년간 변동율
- 28.65%
