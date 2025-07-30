Valute / UNM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
UNM: Unum Group
76.20 USD 0.06 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UNM ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 75.30 e ad un massimo di 77.00.
Segui le dinamiche di Unum Group. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNM News
- Globe Life Is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- Unum Group: Compounding Through Capital Allocation (NYSE:UNM)
- Unum: Closed Block Fears Create Opportunity (NYSE:UNM)
- Unum Group at Barclays Conference: Strategic Growth and Challenges
- Oscar Health Stock Sees Healthy RS Rating Upgrade
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Unum (UNM) Down 2.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Are Strategic Contracts and Partnerships Centene's Growth Engine?
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- GL Outperforms Industry, Trades Above 50-Day SMA: What's Next?
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- Unum to Benefit From Growing Premium Amid Rising Expenses
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- SCHD ETF News, 8/8/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- Unum Q2 Revenue Rises 4%
- SCHD ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Prudential Financial Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- SCHD ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- Why Unum Stock Tumbled by 12% Today
- Unum Group (UNM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Unum Group Q2 Earnings Miss, Revenues Top, Premiums Rise Y/Y
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
Intervallo Giornaliero
75.30 77.00
Intervallo Annuale
58.37 84.12
- Chiusura Precedente
- 76.26
- Apertura
- 76.65
- Bid
- 76.20
- Ask
- 76.50
- Minimo
- 75.30
- Massimo
- 77.00
- Volume
- 2.354 K
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- 9.61%
- Variazione Semestrale
- -6.19%
- Variazione Annuale
- 28.65%
20 settembre, sabato