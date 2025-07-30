CotationsSections
Devises / UNM
Retour à Actions

UNM: Unum Group

76.20 USD 0.06 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UNM a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.30 et à un maximum de 77.00.

Suivez la dynamique Unum Group. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UNM Nouvelles

Range quotidien
75.30 77.00
Range Annuel
58.37 84.12
Clôture Précédente
76.26
Ouverture
76.65
Bid
76.20
Ask
76.50
Plus Bas
75.30
Plus Haut
77.00
Volume
2.354 K
Changement quotidien
-0.08%
Changement Mensuel
9.61%
Changement à 6 Mois
-6.19%
Changement Annuel
28.65%
20 septembre, samedi