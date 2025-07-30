Devises / UNM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UNM: Unum Group
76.20 USD 0.06 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UNM a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.30 et à un maximum de 77.00.
Suivez la dynamique Unum Group. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNM Nouvelles
- Globe Life Is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- Unum Group: Compounding Through Capital Allocation (NYSE:UNM)
- Unum: Closed Block Fears Create Opportunity (NYSE:UNM)
- Unum Group at Barclays Conference: Strategic Growth and Challenges
- Oscar Health Stock Sees Healthy RS Rating Upgrade
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Unum (UNM) Down 2.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Are Strategic Contracts and Partnerships Centene's Growth Engine?
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- GL Outperforms Industry, Trades Above 50-Day SMA: What's Next?
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- Unum to Benefit From Growing Premium Amid Rising Expenses
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- SCHD ETF News, 8/8/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- Unum Q2 Revenue Rises 4%
- SCHD ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Prudential Financial Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- SCHD ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- Why Unum Stock Tumbled by 12% Today
- Unum Group (UNM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Unum Group Q2 Earnings Miss, Revenues Top, Premiums Rise Y/Y
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
Range quotidien
75.30 77.00
Range Annuel
58.37 84.12
- Clôture Précédente
- 76.26
- Ouverture
- 76.65
- Bid
- 76.20
- Ask
- 76.50
- Plus Bas
- 75.30
- Plus Haut
- 77.00
- Volume
- 2.354 K
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 9.61%
- Changement à 6 Mois
- -6.19%
- Changement Annuel
- 28.65%
20 septembre, samedi