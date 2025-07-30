クォートセクション
通貨 / UNM
UNM: Unum Group

76.26 USD 1.17 (1.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UNMの今日の為替レートは、1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり74.94の安値と76.40の高値で取引されました。

Unum Groupダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
74.94 76.40
1年のレンジ
58.37 84.12
以前の終値
75.09
始値
75.00
買値
76.26
買値
76.56
安値
74.94
高値
76.40
出来高
2.684 K
1日の変化
1.56%
1ヶ月の変化
9.70%
6ヶ月の変化
-6.12%
1年の変化
28.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K