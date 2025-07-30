通貨 / UNM
UNM: Unum Group
76.26 USD 1.17 (1.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UNMの今日の為替レートは、1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり74.94の安値と76.40の高値で取引されました。
Unum Groupダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
74.94 76.40
1年のレンジ
58.37 84.12
- 以前の終値
- 75.09
- 始値
- 75.00
- 買値
- 76.26
- 買値
- 76.56
- 安値
- 74.94
- 高値
- 76.40
- 出来高
- 2.684 K
- 1日の変化
- 1.56%
- 1ヶ月の変化
- 9.70%
- 6ヶ月の変化
- -6.12%
- 1年の変化
- 28.75%
