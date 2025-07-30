货币 / UNM
UNM: Unum Group
74.72 USD 0.51 (0.69%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UNM汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点74.31和高点74.75进行交易。
关注Unum Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
74.31 74.75
年范围
58.37 84.12
- 前一天收盘价
- 74.21
- 开盘价
- 74.50
- 卖价
- 74.72
- 买价
- 75.02
- 最低价
- 74.31
- 最高价
- 74.75
- 交易量
- 425
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- 7.48%
- 6个月变化
- -8.01%
- 年变化
- 26.15%
