UNM: Unum Group
76.26 USD 1.17 (1.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UNM hat sich für heute um 1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.94 bis zu einem Hoch von 76.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Unum Group-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
74.94 76.40
Jahresspanne
58.37 84.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.09
- Eröffnung
- 75.00
- Bid
- 76.26
- Ask
- 76.56
- Tief
- 74.94
- Hoch
- 76.40
- Volumen
- 2.684 K
- Tagesänderung
- 1.56%
- Monatsänderung
- 9.70%
- 6-Monatsänderung
- -6.12%
- Jahresänderung
- 28.75%
