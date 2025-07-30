KurseKategorien
UNM: Unum Group

76.26 USD 1.17 (1.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UNM hat sich für heute um 1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.94 bis zu einem Hoch von 76.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Unum Group-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
74.94 76.40
Jahresspanne
58.37 84.12
Vorheriger Schlusskurs
75.09
Eröffnung
75.00
Bid
76.26
Ask
76.56
Tief
74.94
Hoch
76.40
Volumen
2.684 K
Tagesänderung
1.56%
Monatsänderung
9.70%
6-Monatsänderung
-6.12%
Jahresänderung
28.75%
