Валюты / UNM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UNM: Unum Group
74.21 USD 0.68 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNM за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.54, а максимальная — 75.12.
Следите за динамикой Unum Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UNM
- Unum Group: Compounding Through Capital Allocation (NYSE:UNM)
- Unum: Closed Block Fears Create Opportunity (NYSE:UNM)
- Unum Group at Barclays Conference: Strategic Growth and Challenges
- Oscar Health Stock Sees Healthy RS Rating Upgrade
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Unum (UNM) Down 2.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Are Strategic Contracts and Partnerships Centene's Growth Engine?
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- GL Outperforms Industry, Trades Above 50-Day SMA: What's Next?
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- Unum to Benefit From Growing Premium Amid Rising Expenses
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- SCHD ETF News, 8/8/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- Unum Q2 Revenue Rises 4%
- SCHD ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Prudential Financial Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- SCHD ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- Why Unum Stock Tumbled by 12% Today
- Unum Group (UNM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Unum Group Q2 Earnings Miss, Revenues Top, Premiums Rise Y/Y
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Unum Group Q2 2025 slides reveal declining profits despite premium growth
Дневной диапазон
73.54 75.12
Годовой диапазон
58.37 84.12
- Предыдущее закрытие
- 74.89
- Open
- 74.97
- Bid
- 74.21
- Ask
- 74.51
- Low
- 73.54
- High
- 75.12
- Объем
- 2.643 K
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- 6.75%
- 6-месячное изменение
- -8.64%
- Годовое изменение
- 25.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.