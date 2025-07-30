Currencies / UNM
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
UNM: Unum Group
73.83 USD 1.06 (1.42%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
UNM exchange rate has changed by -1.42% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 73.54 and at a high of 75.12.
Follow Unum Group dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNM News
- Unum Group: Compounding Through Capital Allocation (NYSE:UNM)
- Unum: Closed Block Fears Create Opportunity (NYSE:UNM)
- Unum Group at Barclays Conference: Strategic Growth and Challenges
- Oscar Health Stock Sees Healthy RS Rating Upgrade
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Unum (UNM) Down 2.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Are Strategic Contracts and Partnerships Centene's Growth Engine?
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- GL Outperforms Industry, Trades Above 50-Day SMA: What's Next?
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- Unum to Benefit From Growing Premium Amid Rising Expenses
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- SCHD ETF News, 8/8/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- Unum Q2 Revenue Rises 4%
- SCHD ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Prudential Financial Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- SCHD ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- Why Unum Stock Tumbled by 12% Today
- Unum Group (UNM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Unum Group Q2 Earnings Miss, Revenues Top, Premiums Rise Y/Y
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Unum Group Q2 2025 slides reveal declining profits despite premium growth
Daily Range
73.54 75.12
Year Range
58.37 84.12
- Previous Close
- 74.89
- Open
- 74.97
- Bid
- 73.83
- Ask
- 74.13
- Low
- 73.54
- High
- 75.12
- Volume
- 1.264 K
- Daily Change
- -1.42%
- Month Change
- 6.20%
- 6 Months Change
- -9.11%
- Year Change
- 24.65%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%