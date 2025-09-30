- Visão do mercado
UMH-PD: UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer
A taxa do UMH-PD para hoje mudou para -0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.00 e o mais alto foi 23.25.
Veja a dinâmica do par de moedas UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de UMH-PD hoje?
Hoje UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (UMH-PD) está avaliado em 23.07. O instrumento é negociado dentro de -0.73%, o fechamento de ontem foi 23.24, e o volume de negociação atingiu 55. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de UMH-PD em tempo real.
As ações de UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer pagam dividendos?
Atualmente UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer está avaliado em 23.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.36% e USD. Monitore os movimentos de UMH-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de UMH-PD?
Você pode comprar ações de UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (UMH-PD) pelo preço atual 23.07. Ordens geralmente são executadas perto de 23.07 ou 23.37, enquanto 55 e -0.77% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de UMH-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de UMH-PD?
Investir em UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer envolve considerar a faixa anual 21.53 - 23.38 e o preço atual 23.07. Muitos comparam 4.44% e 3.36% antes de enviar ordens em 23.07 ou 23.37. Estude as mudanças diárias de preço de UMH-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações UMH PROPERTIES, INC.?
O maior preço de UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) no último ano foi 23.38. As ações oscilaram bastante dentro de 21.53 - 23.38, e a comparação com 23.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações UMH PROPERTIES, INC.?
O menor preço de UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) no ano foi 21.53. A comparação com o preço atual 23.07 e 21.53 - 23.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de UMH-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de UMH-PD?
No passado UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.24 e 3.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.24
- Open
- 23.25
- Bid
- 23.07
- Ask
- 23.37
- Low
- 23.00
- High
- 23.25
- Volume
- 55
- Mudança diária
- -0.73%
- Mudança mensal
- 4.44%
- Mudança de 6 meses
- 3.36%
- Mudança anual
- 3.36%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4