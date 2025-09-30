CotaçõesSeções
Moedas / UMH-PD
Voltar para Ações

UMH-PD: UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer

23.07 USD 0.17 (0.73%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do UMH-PD para hoje mudou para -0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.00 e o mais alto foi 23.25.

Veja a dinâmica do par de moedas UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de UMH-PD hoje?

Hoje UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (UMH-PD) está avaliado em 23.07. O instrumento é negociado dentro de -0.73%, o fechamento de ontem foi 23.24, e o volume de negociação atingiu 55. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de UMH-PD em tempo real.

As ações de UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer pagam dividendos?

Atualmente UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer está avaliado em 23.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.36% e USD. Monitore os movimentos de UMH-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de UMH-PD?

Você pode comprar ações de UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (UMH-PD) pelo preço atual 23.07. Ordens geralmente são executadas perto de 23.07 ou 23.37, enquanto 55 e -0.77% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de UMH-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de UMH-PD?

Investir em UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer envolve considerar a faixa anual 21.53 - 23.38 e o preço atual 23.07. Muitos comparam 4.44% e 3.36% antes de enviar ordens em 23.07 ou 23.37. Estude as mudanças diárias de preço de UMH-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações UMH PROPERTIES, INC.?

O maior preço de UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) no último ano foi 23.38. As ações oscilaram bastante dentro de 21.53 - 23.38, e a comparação com 23.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações UMH PROPERTIES, INC.?

O menor preço de UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) no ano foi 21.53. A comparação com o preço atual 23.07 e 21.53 - 23.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de UMH-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de UMH-PD?

No passado UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.24 e 3.36% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.00 23.25
Faixa anual
21.53 23.38
Fechamento anterior
23.24
Open
23.25
Bid
23.07
Ask
23.37
Low
23.00
High
23.25
Volume
55
Mudança diária
-0.73%
Mudança mensal
4.44%
Mudança de 6 meses
3.36%
Mudança anual
3.36%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4