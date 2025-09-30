- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UMH-PD: UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer
Der Wechselkurs von UMH-PD hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.00 bis zu einem Hoch von 23.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von UMH-PD heute?
Die Aktie von UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (UMH-PD) notiert heute bei 23.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.73% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.24 und das Handelsvolumen erreichte 55. Das Live-Chart von UMH-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie UMH-PD Dividenden?
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer wird derzeit mit 23.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von UMH-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich UMH-PD-Aktien?
Sie können Aktien von UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (UMH-PD) zum aktuellen Kurs von 23.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.07 oder 23.37 platziert, während 55 und -0.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von UMH-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in UMH-PD-Aktien?
Bei einer Investition in UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer müssen die jährliche Spanne 21.53 - 23.38 und der aktuelle Kurs 23.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.44% und 3.36%, bevor sie Orders zu 23.07 oder 23.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von UMH-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von UMH PROPERTIES, INC.?
Der höchste Kurs von UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) im vergangenen Jahr lag bei 23.38. Innerhalb von 21.53 - 23.38 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von UMH PROPERTIES, INC.?
Der niedrigste Kurs von UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) im Laufe des Jahres betrug 21.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.07 und der Spanne 21.53 - 23.38 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von UMH-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von UMH-PD statt?
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.24 und 3.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.24
- Eröffnung
- 23.25
- Bid
- 23.07
- Ask
- 23.37
- Tief
- 23.00
- Hoch
- 23.25
- Volumen
- 55
- Tagesänderung
- -0.73%
- Monatsänderung
- 4.44%
- 6-Monatsänderung
- 3.36%
- Jahresänderung
- 3.36%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4