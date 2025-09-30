KurseKategorien
UMH-PD: UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer

23.07 USD 0.17 (0.73%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UMH-PD hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.00 bis zu einem Hoch von 23.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von UMH-PD heute?

Die Aktie von UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (UMH-PD) notiert heute bei 23.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.73% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.24 und das Handelsvolumen erreichte 55. Das Live-Chart von UMH-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie UMH-PD Dividenden?

UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer wird derzeit mit 23.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von UMH-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich UMH-PD-Aktien?

Sie können Aktien von UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (UMH-PD) zum aktuellen Kurs von 23.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.07 oder 23.37 platziert, während 55 und -0.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von UMH-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in UMH-PD-Aktien?

Bei einer Investition in UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer müssen die jährliche Spanne 21.53 - 23.38 und der aktuelle Kurs 23.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.44% und 3.36%, bevor sie Orders zu 23.07 oder 23.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von UMH-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von UMH PROPERTIES, INC.?

Der höchste Kurs von UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) im vergangenen Jahr lag bei 23.38. Innerhalb von 21.53 - 23.38 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von UMH PROPERTIES, INC.?

Der niedrigste Kurs von UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) im Laufe des Jahres betrug 21.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.07 und der Spanne 21.53 - 23.38 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von UMH-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von UMH-PD statt?

UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.24 und 3.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.00 23.25
Jahresspanne
21.53 23.38
Vorheriger Schlusskurs
23.24
Eröffnung
23.25
Bid
23.07
Ask
23.37
Tief
23.00
Hoch
23.25
Volumen
55
Tagesänderung
-0.73%
Monatsänderung
4.44%
6-Monatsänderung
3.36%
Jahresänderung
3.36%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4