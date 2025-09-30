- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UMH-PD: UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer
Le taux de change de UMH-PD a changé de -0.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.00 et à un maximum de 23.25.
Suivez la dynamique UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action UMH-PD aujourd'hui ?
L'action UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer est cotée à 23.07 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.73%, a clôturé hier à 23.24 et son volume d'échange a atteint 55. Le graphique en temps réel du cours de UMH-PD présente ces mises à jour.
L'action UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer verse-t-elle des dividendes ?
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer est actuellement valorisé à 23.07. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de UMH-PD.
Comment acheter des actions UMH-PD ?
Vous pouvez acheter des actions UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer au cours actuel de 23.07. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.07 ou de 23.37, le 55 et le -0.77% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de UMH-PD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action UMH-PD ?
Investir dans UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.53 - 23.38 et le prix actuel 23.07. Beaucoup comparent 4.44% et 3.36% avant de passer des ordres à 23.07 ou 23.37. Consultez le graphique du cours de UMH-PD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action UMH PROPERTIES, INC. ?
Le cours le plus élevé de UMH PROPERTIES, INC. l'année dernière était 23.38. Au cours de 21.53 - 23.38, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.24 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action UMH PROPERTIES, INC. ?
Le cours le plus bas de UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) sur l'année a été 21.53. Sa comparaison avec 23.07 et 21.53 - 23.38 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de UMH-PD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action UMH-PD a-t-elle été divisée ?
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.24 et 3.36% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.24
- Ouverture
- 23.25
- Bid
- 23.07
- Ask
- 23.37
- Plus Bas
- 23.00
- Plus Haut
- 23.25
- Volume
- 55
- Changement quotidien
- -0.73%
- Changement Mensuel
- 4.44%
- Changement à 6 Mois
- 3.36%
- Changement Annuel
- 3.36%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4