- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
UMH-PD: UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer
UMH-PDの今日の為替レートは、-0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり23.00の安値と23.25の高値で取引されました。
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
UMH-PD株の現在の価格は？
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferの株価は本日23.07です。-0.73%内で取引され、前日の終値は23.24、取引量は55に達しました。UMH-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferの株は配当を出しますか？
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferの現在の価格は23.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.36%やUSDにも注目します。UMH-PDの動きはライブチャートで確認できます。
UMH-PD株を買う方法は？
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferの株は現在23.07で購入可能です。注文は通常23.07または23.37付近で行われ、55や-0.77%が市場の動きを示します。UMH-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
UMH-PD株に投資する方法は？
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferへの投資では、年間の値幅21.53 - 23.38と現在の23.07を考慮します。注文は多くの場合23.07や23.37で行われる前に、4.44%や3.36%と比較されます。UMH-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
UMH PROPERTIES, INC.の株の最高値は？
UMH PROPERTIES, INC.の過去1年の最高値は23.38でした。21.53 - 23.38内で株価は大きく変動し、23.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
UMH PROPERTIES, INC.の株の最低値は？
UMH PROPERTIES, INC.(UMH-PD)の年間最安値は21.53でした。現在の23.07や21.53 - 23.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。UMH-PDの動きはライブチャートで確認できます。
UMH-PDの株式分割はいつ行われましたか？
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.24、3.36%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.24
- 始値
- 23.25
- 買値
- 23.07
- 買値
- 23.37
- 安値
- 23.00
- 高値
- 23.25
- 出来高
- 55
- 1日の変化
- -0.73%
- 1ヶ月の変化
- 4.44%
- 6ヶ月の変化
- 3.36%
- 1年の変化
- 3.36%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前