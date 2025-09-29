报价部分
UMH-PD: UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer

23.07 USD 0.17 (0.73%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日UMH-PD汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点23.00和高点23.25进行交易。

关注UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
23.00 23.25
年范围
21.53 23.38
前一天收盘价
23.24
开盘价
23.25
卖价
23.07
买价
23.37
最低价
23.00
最高价
23.25
交易量
55
日变化
-0.73%
月变化
4.44%
6个月变化
3.36%
年变化
3.36%
