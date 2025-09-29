UMH-PD: UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer
今日UMH-PD汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点23.00和高点23.25进行交易。
关注UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UMH-PD股票今天的价格是多少？
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer股票今天的定价为23.07。它在-0.73%范围内交易，昨天的收盘价为23.24，交易量达到55。UMH-PD的实时价格图表显示了这些更新。
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer股票是否支付股息？
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer目前的价值为23.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.36%和USD。实时查看图表以跟踪UMH-PD走势。
如何购买UMH-PD股票？
您可以以23.07的当前价格购买UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer股票。订单通常设置在23.07或23.37附近，而55和-0.77%显示市场活动。立即关注UMH-PD的实时图表更新。
如何投资UMH-PD股票？
投资UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer需要考虑年度范围21.53 - 23.38和当前价格23.07。许多人在以23.07或23.37下订单之前，会比较4.44%和。实时查看UMH-PD价格图表，了解每日变化。
UMH PROPERTIES, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，UMH PROPERTIES, INC.的最高价格是23.38。在21.53 - 23.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer的绩效。
UMH PROPERTIES, INC.股票的最低价格是多少？
UMH PROPERTIES, INC.（UMH-PD）的最低价格为21.53。将其与当前的23.07和21.53 - 23.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UMH-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UMH-PD股票是什么时候拆分的？
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.24和3.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.24
- 开盘价
- 23.25
- 卖价
- 23.07
- 买价
- 23.37
- 最低价
- 23.00
- 最高价
- 23.25
- 交易量
- 55
- 日变化
- -0.73%
- 月变化
- 4.44%
- 6个月变化
- 3.36%
- 年变化
- 3.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值