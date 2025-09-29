КотировкиРазделы
UMH-PD
UMH-PD: UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer

23.07 USD 0.17 (0.73%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UMH-PD за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.00, а максимальная — 23.25.

Следите за динамикой UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UMH-PD сегодня?

UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (UMH-PD) сегодня оценивается на уровне 23.07. Инструмент торгуется в пределах -0.73%, вчерашнее закрытие составило 23.24, а торговый объем достиг 55. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UMH-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer?

UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer в настоящее время оценивается в 23.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.36% и USD. Отслеживайте движения UMH-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции UMH-PD?

Вы можете купить акции UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (UMH-PD) по текущей цене 23.07. Ордера обычно размещаются около 23.07 или 23.37, тогда как 55 и -0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UMH-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UMH-PD?

Инвестирование в UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer предполагает учет годового диапазона 21.53 - 23.38 и текущей цены 23.07. Многие сравнивают 4.44% и 3.36% перед размещением ордеров на 23.07 или 23.37. Изучайте ежедневные изменения цены UMH-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции UMH PROPERTIES, INC.?

Самая высокая цена UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) за последний год составила 23.38. Акции заметно колебались в пределах 21.53 - 23.38, сравнение с 23.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции UMH PROPERTIES, INC.?

Самая низкая цена UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) за год составила 21.53. Сравнение с текущими 23.07 и 21.53 - 23.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UMH-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UMH-PD?

В прошлом UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.24 и 3.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.00 23.25
Годовой диапазон
21.53 23.38
Предыдущее закрытие
23.24
Open
23.25
Bid
23.07
Ask
23.37
Low
23.00
High
23.25
Объем
55
Дневное изменение
-0.73%
Месячное изменение
4.44%
6-месячное изменение
3.36%
Годовое изменение
3.36%
