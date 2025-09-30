QuotazioniSezioni
UMH-PD
UMH-PD: UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer

23.07 USD 0.17 (0.73%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UMH-PD ha avuto una variazione del -0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.00 e ad un massimo di 23.25.

Segui le dinamiche di UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni UMH-PD oggi?

Oggi le azioni UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer sono prezzate a 23.07. Viene scambiato all'interno di -0.73%, la chiusura di ieri è stata 23.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 55. Il grafico dei prezzi in tempo reale di UMH-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer pagano dividendi?

UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer è attualmente valutato a 23.07. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di UMH-PD.

Come acquistare azioni UMH-PD?

Puoi acquistare azioni UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer al prezzo attuale di 23.07. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.07 o 23.37, mentre 55 e -0.77% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di UMH-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni UMH-PD?

Investire in UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer implica considerare l'intervallo annuale 21.53 - 23.38 e il prezzo attuale 23.07. Molti confrontano 4.44% e 3.36% prima di effettuare ordini su 23.07 o 23.37. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di UMH-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni UMH PROPERTIES, INC.?

Il prezzo massimo di UMH PROPERTIES, INC. nell'ultimo anno è stato 23.38. All'interno di 21.53 - 23.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni UMH PROPERTIES, INC.?

Il prezzo più basso di UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) nel corso dell'anno è stato 21.53. Confrontandolo con gli attuali 23.07 e 21.53 - 23.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda UMH-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di UMH-PD?

UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.24 e 3.36%.

Intervallo Giornaliero
23.00 23.25
Intervallo Annuale
21.53 23.38
Chiusura Precedente
23.24
Apertura
23.25
Bid
23.07
Ask
23.37
Minimo
23.00
Massimo
23.25
Volume
55
Variazione giornaliera
-0.73%
Variazione Mensile
4.44%
Variazione Semestrale
3.36%
Variazione Annuale
3.36%
