UMH-PD: UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer
Il tasso di cambio UMH-PD ha avuto una variazione del -0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.00 e ad un massimo di 23.25.
Segui le dinamiche di UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni UMH-PD oggi?
Oggi le azioni UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer sono prezzate a 23.07. Viene scambiato all'interno di -0.73%, la chiusura di ieri è stata 23.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 55. Il grafico dei prezzi in tempo reale di UMH-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer pagano dividendi?
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer è attualmente valutato a 23.07. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di UMH-PD.
Come acquistare azioni UMH-PD?
Puoi acquistare azioni UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer al prezzo attuale di 23.07. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.07 o 23.37, mentre 55 e -0.77% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di UMH-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni UMH-PD?
Investire in UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer implica considerare l'intervallo annuale 21.53 - 23.38 e il prezzo attuale 23.07. Molti confrontano 4.44% e 3.36% prima di effettuare ordini su 23.07 o 23.37. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di UMH-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni UMH PROPERTIES, INC.?
Il prezzo massimo di UMH PROPERTIES, INC. nell'ultimo anno è stato 23.38. All'interno di 21.53 - 23.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni UMH PROPERTIES, INC.?
Il prezzo più basso di UMH PROPERTIES, INC. (UMH-PD) nel corso dell'anno è stato 21.53. Confrontandolo con gli attuali 23.07 e 21.53 - 23.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda UMH-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di UMH-PD?
UMH Properties Inc 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.24 e 3.36%.
- Chiusura Precedente
- 23.24
- Apertura
- 23.25
- Bid
- 23.07
- Ask
- 23.37
- Minimo
- 23.00
- Massimo
- 23.25
- Volume
- 55
- Variazione giornaliera
- -0.73%
- Variazione Mensile
- 4.44%
- Variazione Semestrale
- 3.36%
- Variazione Annuale
- 3.36%
