Moedas / UDR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UDR: UDR Inc
37.27 USD 0.02 (0.05%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UDR para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.20 e o mais alto foi 37.44.
Veja a dinâmica do par de moedas UDR Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UDR Notícias
- Zacks Industry Outlook Highlights Equity Residential, UDR and American Homes 4 Rent
- 3 Residential REITs to Consider Despite Current Market Challenges
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- UDR, Inc. (UDR) Inc. BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference Transcript
- Slacking Into A Rate Cut
- UDR president Joe Fisher steps down, CEO Toomey assumes role
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- UDR (UDR) Down 0.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- UDR stock price target lowered to $43 from $46 at Truist Securities
- UDR: Steady Growth And Strong Dividends At A Discount (NYSE:UDR)
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- UDR Q2 2025 slides: exceeds guidance, raises full-year outlook amid regional variations
- Equity Residential Q2 FFO Meets Estimates, Rental Income Rises Y/Y
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- UDR director Clint McDonnough retires, board reduced to eight members
- UDR, Inc. (UDR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Invitation Homes' Q2 FFO and Revenues Beat, Rents Improve Y/Y
- UDR's Q2 FFOA & Revenues Beat Estimates, Same-Store NOI Grows
- UDR (UDR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Buy 9 Barron’s Better Bets (Than T-Bills) From 16 ‘Safer’ July DiviDogs
- UDR (UDR) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Fidelity Real Estate Investment Portfolio Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FRESX)
- UDR Set to Report Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
- The Zacks Analyst Blog Highlights AvalonBay Communities, Equity Residential, Essex Property Trust and UDR
Faixa diária
37.20 37.44
Faixa anual
36.61 46.62
- Fechamento anterior
- 37.29
- Open
- 37.35
- Bid
- 37.27
- Ask
- 37.57
- Low
- 37.20
- High
- 37.44
- Volume
- 74
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- -4.85%
- Mudança de 6 meses
- -17.42%
- Mudança anual
- -18.03%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh