UDR: UDR Inc

37.27 USD 0.02 (0.05%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UDR hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.12 bis zu einem Hoch von 37.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die UDR Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
37.12 37.66
Jahresspanne
36.61 46.62
Vorheriger Schlusskurs
37.29
Eröffnung
37.35
Bid
37.27
Ask
37.57
Tief
37.12
Hoch
37.66
Volumen
2.687 K
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
-4.85%
6-Monatsänderung
-17.42%
Jahresänderung
-18.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K