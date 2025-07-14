Währungen / UDR
UDR: UDR Inc
37.27 USD 0.02 (0.05%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UDR hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.12 bis zu einem Hoch von 37.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die UDR Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UDR News
Tagesspanne
37.12 37.66
Jahresspanne
36.61 46.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.29
- Eröffnung
- 37.35
- Bid
- 37.27
- Ask
- 37.57
- Tief
- 37.12
- Hoch
- 37.66
- Volumen
- 2.687 K
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- -4.85%
- 6-Monatsänderung
- -17.42%
- Jahresänderung
- -18.03%
