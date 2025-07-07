Валюты / UDR
UDR: UDR Inc
37.29 USD 0.48 (1.27%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UDR за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.26, а максимальная — 38.08.
Следите за динамикой UDR Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UDR
Дневной диапазон
37.26 38.08
Годовой диапазон
36.61 46.62
- Предыдущее закрытие
- 37.77
- Open
- 37.63
- Bid
- 37.29
- Ask
- 37.59
- Low
- 37.26
- High
- 38.08
- Объем
- 3.087 K
- Дневное изменение
- -1.27%
- Месячное изменение
- -4.80%
- 6-месячное изменение
- -17.37%
- Годовое изменение
- -17.99%
