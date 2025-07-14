통화 / UDR
UDR: UDR Inc
37.55 USD 0.28 (0.75%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UDR 환율이 오늘 0.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.28이고 고가는 37.86이었습니다.
UDR Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UDR News
- Zacks Industry Outlook Highlights Equity Residential, UDR and American Homes 4 Rent
- 3 Residential REITs to Consider Despite Current Market Challenges
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- UDR, Inc. (UDR) Inc. BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference Transcript
- Slacking Into A Rate Cut
- UDR president Joe Fisher steps down, CEO Toomey assumes role
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- UDR (UDR) Down 0.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- UDR stock price target lowered to $43 from $46 at Truist Securities
- UDR: Steady Growth And Strong Dividends At A Discount (NYSE:UDR)
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- UDR Q2 2025 slides: exceeds guidance, raises full-year outlook amid regional variations
- Equity Residential Q2 FFO Meets Estimates, Rental Income Rises Y/Y
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- UDR director Clint McDonnough retires, board reduced to eight members
- UDR, Inc. (UDR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Invitation Homes' Q2 FFO and Revenues Beat, Rents Improve Y/Y
- UDR's Q2 FFOA & Revenues Beat Estimates, Same-Store NOI Grows
- UDR (UDR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Buy 9 Barron’s Better Bets (Than T-Bills) From 16 ‘Safer’ July DiviDogs
- UDR (UDR) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Fidelity Real Estate Investment Portfolio Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FRESX)
- UDR Set to Report Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
- The Zacks Analyst Blog Highlights AvalonBay Communities, Equity Residential, Essex Property Trust and UDR
일일 변동 비율
37.28 37.86
년간 변동
36.61 46.62
- 이전 종가
- 37.27
- 시가
- 37.36
- Bid
- 37.55
- Ask
- 37.85
- 저가
- 37.28
- 고가
- 37.86
- 볼륨
- 2.325 K
- 일일 변동
- 0.75%
- 월 변동
- -4.14%
- 6개월 변동
- -16.80%
- 년간 변동율
- -17.42%
