UBS: UBS Group AG Registered
41.46 USD 0.11 (0.27%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UBS para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.13 e o mais alto foi 41.70.
Veja a dinâmica do par de moedas UBS Group AG Registered. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBS Notícias
- O que os cortes de juros do Fed podem significar para carteiras de crédito, segundo o UBS
- Analistas avaliam inflação estável do Reino Unido em agosto e perspectivas de corte nas taxas
- Barclays destaca principais ideias de crédito de grau de investimento europeu, favorece VW e UBS
- Bancos suíços anunciam 1º pagamento com blockchain público
- UBS avalia mudar sede da Suíça para os EUA
- Swiss bank UBS mulls move to US to avoid new rules, reports New York Post
- BCE se aproxima de decisão crucial sobre o euro digital
Faixa diária
41.13 41.70
Faixa anual
25.75 41.70
- Fechamento anterior
- 41.35
- Open
- 41.45
- Bid
- 41.46
- Ask
- 41.76
- Low
- 41.13
- High
- 41.70
- Volume
- 4.043 K
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- 5.50%
- Mudança de 6 meses
- 34.65%
- Mudança anual
- 32.84%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh